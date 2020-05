25. Fall für Lannert und Bootz "Tatort: Du allein": Wie ist der neue Stuttgart-Krimi?

Worum geht's im "Tatort: Du allein"?

"1" - mehr steht nicht in dem Schreiben, das an "die Ermittler im heutigen Mordfall" adressiert ist. Was man für einen Scherz halten könnte, wird für Lannert und Bootz bald zur harten Realität. Denn noch am selben Vormittag wird eine Frau auf offener Straße erschossen. Ein zielgerichteter Weitschuss, offensichtlich von einem versierten Schützen; auf der Patronenhülse ist eine "1" eingraviert... Mehr Indizien gibt es nicht und die Ermittler ahnen Böses.