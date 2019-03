Bei einem längeren Halt in Rosenheim schnitten sie mit einem Messer die Plane der Ladefläche von innen auf, sprangen ab und liefen Richtung Bahnhof. Für ihre Flucht hätten sie in Syrien Haus und Auto, Hab und Gut verkauft. Sie seien zunächst in die Türkei geflüchtet, wo ein Schleuser für 24.000 Euro anbot, sie nach Deutschland zu bringen. Die Polizei ermittelt nun gegen den noch unbekannten Schlepper. Die Familie will einen Asylantrag stellen.