Nürnberg - Der Arbeitsmarkt in Bayern ist sehr gut ins Frühjahr gestartet. Die Zahl der Jobsucher ging deutlich auf 220.990 zurück. Das ist der niedrigste Wert in einem März seit 1981. Die Quote sank im Vergleich zum Februar um 0,2 Punkte auf 3,0 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte.