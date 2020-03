220.000 Euro pro Episode Neue Serie für "Modern Family"-Star Julie Bowen

Noch gibt es jedoch einen Haken: Bisher ist erst einmal nur ein Pilot geplant. Sollte die Folge gut beim Publikum ankommen, wird "Raised By Wolves" tatsächlich in Serie gehen. Geschrieben und produziert wird der Pilot von den "Will & Grace"-Machern Max Mutchnick (54) und David Kohan (55). Über den Rest der Besetzung ist noch nichts bekannt.