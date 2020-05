Botaniker Hayne hat Pflanze zum ersten Mal aufgesammelt

Seit Jahren suchten Botaniker nach Haynes Original-Drosera, die er vor mehr als 200 Jahren als Vorlage für seine Pflanzenbeschreibung verwendete. Unverhofft sind sie in München fündig geworden. Eigentlich hatten die Forscher die getrocknete Pflanze in Norddeutschland vermutet, denn ursprünglich hatte sie Hayne in der Nähe von Hamburg aufgesammelt. Die Sammlung des Botanikers gilt seit seinem Tod als verschollen. Gemeinsam machten sich Andreas Fleischmann von der Botanischen Staatssammlung München und Paulo Gonella vom Instituto Nacional da Mata Atlântica in Brasilien in den Depots der Pflanzensammlungen auf die Suche.