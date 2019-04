2022 steht die Prüfung an Kim Kardashian möchte jetzt auch noch Anwältin werden

In ihrem Leben hat sie schon vieles gemacht: Kim Kardashian (38) ist nicht nur die Ehefrau von Rap-Superstar Kanye West (41) und mehrfache Mutter, sie hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem auch als Reality-Star ("Keeping Up with the Kardashians"), Instagram-Ikone, Unternehmerin und Model bewiesen. Jetzt möchte das Multitalent auch noch Anwältin werden, worüber sie in der neuen Ausgabe der amerikanischen Modezeitschrift "Vogue" spricht.