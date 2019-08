2020 will sie alles geben Taylor Swift attackiert US-Präsident Donald Trump aufs Schärfste

"Er manipuliert und spaltet die amerikanische Öffentlichkeit. Nach dem Motto: 'Wenn du den Präsidenten hasst, hasst du Amerika'", erklärt die Sängerin. Die amerikanische Bevölkerung lebe in Demokratie, so Swift weiter. "Zumindest sollte das so sein. Es ist erlaubt, nicht derselben Meinung zu sein, zu widersprechen und zu debattieren." Sie glaube nicht daran, dass Trump diese Ansicht teile: "Ich glaube wirklich, dass es denkt, dass wir in einer Autokratie leben."