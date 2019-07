2020 im TV Neue "Walking Dead"-Serie: Das ist bisher bekannt

Details über die Figuren des neuen Spin-offs sind bisher noch nicht bekannt, "Variety" berichtet aber unter Berufung auf Insider, dass Mansours Charakter eine gutmütige Regel-Brecherin ist, die im Moment lebt. Sie sei nach außen sympathisch und lustig, innerlich aber traurig. Mansour stand kürzlich für eine Gastrolle in "Madam Secretary" vor der Kamera, zudem war sie unter anderem schon in "How To Get Away With Murder" und "Law & Order: SVU" zu sehen.