2018 wäre die Sängerin fast gestorben Demi Lovato ist verlobt: Ihr steiniger Weg zum großen Glück

Ein neues Leben

"Ich habe danach beschlossen, dass ich mir nur selbst helfen kann, indem ich die Verantwortung für mich selbst übernehme", so Demi Lovato im Gespräch mit Ellen DeGeneres. Ein Schritt war, dass sie ein neues Team an ihre Seite holte. Ihr neuer Manager ist Scooter Braun (39), der auch Justin Bieber und Ariana Grande unter Vertrag hat. Lovato zog sich für einige Zeit aus der Öffentlichkeit zurück.

Ihr Bühnen-Comeback feierte sie bei den Grammy Awards Ende Januar 2020 und rührte mit ihrer Performance von "Anyone" zu Tränen. Das Lied hatte sie kurz vor ihrer Überdosis im Jahr 2018 geschrieben. Anfang Februar 2020 sorgte sie dann für einen Gänsehaut-Moment beim Super Bowl LIV. Lovato sang die amerikanische Nationalhymne im Stadion in Miami. Auch als Schauspielerin fasst sie seitdem wieder Fuß. Sie übernahm eine Gastrolle in der letzten Staffel der Sitcom "Will & Grace". Außerdem ist sie im Netflix-Film "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" zu sehen. Zu dem beruflichen Neuanfang kommt nun auch noch das große private Glück.

Demi Lovato hat den Mann fürs Leben gefunden

Mit Max Ehrich will Demi Lovato nun den Bund fürs Leben eingehen. Der Schauspieler war etwa in der US-Seifenoper "Schatten der Leidenschaft" sowie den Serien "Under the Dome" und "The Path" zu sehen. Auch als Sänger ist er aktiv. Seit wenigen Monaten sind die beiden erst ein Paar, vor dem Corona-Lockdown sagte Lovato in einem Interview im US-Fernsehen, dass sie Single sei. Seit März gibt es Anzeichen für eine Beziehung mit Ehrich, die sie im Mai "Instagram-offiziell" machten. Sie haben zusammen den Corona-Lockdown in Los Angeles verbracht. Ehrich ist nicht der erste Promikollege an Lovatos Seite.

In jungen Jahren war Demi Lovato etwa kurze Zeit mit Sänger Joe Jonas (30) liiert. Auch über ein Techtelmechtel mit Nick Jonas (27) wurde lange spekuliert, doch die beiden schweigen dazu. Sie seien nur Freunde. Sechs Jahre lang war Lovato mit Schauspieler Wilmer Valderrama (40, "Die wilden Siebziger") zusammen. In ihrer YouTube-Doku sagte sie, sie werde ihn immer lieben. Nach dem Liebes-Aus mit Valderrama war sie mit Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Luke Rockhold (35) liiert, danach soll sie kurz Kampfkünstler Guilherme "Bomba" Vasconcelos (34) gedatet haben. Ihre letzte Beziehung zu Austin Wilson (28) ging Ende 2019 in die Brüche.

Nun gehört ihr Herz Max Ehrich. "Ich wusste, dass ich dich liebe, als ich dich zum ersten Mal traf", schwärmt sie auf Instagram von ihrem Zukünftigen. "Ich habe mich noch nie von jemandem in meinem Leben (außer von meinen Eltern) so bedingungslos geliebt gefühlt." Ob auf die Blitz-Verlobung eine Blitz-Hochzeit folgt, bleibt abzuwarten.