2014 wurde er zum WM-Held Mit 29 Jahren: André Schürrle beendet seine Karriere

Zu einem der Helden der Fußballweltmeisterschaft 2014 in Brasilien wurde der in Ludwigshafen am Rhein geborene Sportler in der 113. Spielminute des Finalspiels in Rio de Janeiro. Unter den Augen tausender Zuschauer im Maracanã-Stadion und von Millionen an den Fernsehbildschirmen bot er Mario Götze (28) die Steilvorlage für seinen Siegtreffer. Durch das entscheidende 1:0 gegen Argentinien wurde Deutschland zum vierten Mal Weltmeister.