"2014 war ein interessantes Jahr" Star-DJ Calvin Harris überlebte einen Herzstillstand

Der erfolgreiche schottische DJ Calvin Harris (36, "This Is What You Came For") hat mit einem Tweet für Aufsehen gesorgt. Darin blickte er auf 2014 als ein für ihn "interessantes Jahr" zurück. "Ich habe mich in den UK-Charts nicht nur selbst von Platz 1 abgelöst, am Jahresende musste mein Herz in der Notaufnahme neu gestartet werden." In dem Tweet teilte der DJ ein Fan-Video, das ihn bei einem Auftritt beim Electric Daisy Festival in besagtem Jahr zeigt.