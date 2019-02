2014 wagte sie den Schritt Ellen Page: In Hollywood riet man ihr vehement vom Outing ab

"Als ich bekannter wurde haben mir Leute aus der Industrie ausdrücklich gesagt, niemand dürfe erfahren, dass ich lesbisch bin." Außerdem sei sie in vielen Situationen dazu gezwungen worden, bei Veranstaltungen in Kleidern und High-Heels aufzutauchen - "Als würden Lesben keine Kleider und hohe Schuhe tragen." Nie wieder wolle sie sich zu derartigen Dingen zwingen lassen, so Page im Interview.