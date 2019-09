Der Reisende hat den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren passiert, als die Zöllner den 23-jährigen Mann am Dienstag zu einer Kontrolle baten. Während der Überprüfung stellten die Beamten in zwei Reisekoffern 100 Stangen Zigaretten fest. Insgesamt also 20.000 Zigaretten.