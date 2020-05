Neue Beschreibung von Fahrrad und Radler

Es handelt sich demnach nicht um ein E-Bike sondern um ein "normales" schwarzes Mountainbike mit weißen Applikationen am unteren Ende der Gabel und hinteren Ende der Kettenstrebe, mit schwarzer Gepäcktasche am Lenker und einem kurzen Steckschutzbelech am Vorderrad.