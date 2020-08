Eines Tages beschlossen wir, kurzfristig auszusteigen und in unbekannte Höhen aufzusteigen. Der Redaktionskalender kündigte nämlich einen Jahrestag an: Am 27. August 1820 – am Donnerstag vor 200 Jahren – hatte der bayerische Leutnant Josef Naus als erster Mensch den höchsten Berg Deutschlands bestiegen, respektive "erobert", wie man damals gerne sagte.