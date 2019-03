20. Todestag des Filmemachers Stanley Kubrick: Er perfektionierte den Wahnsinn

13 Filme, 13 Oscar-Nominierungen - ein Oscar...

Trotz seines anfänglichen Tatendrangs ist das Gesamtwerk von Kubrick recht überschaubar. Was daran liegt, dass er von 1971 ("Uhrwerk Orange") bis kurz vor seinem Tod 1999 ("Eyes Wide Shut") insgesamt nur noch fünf Filme drehte. 13 Spielfilme hatte er am Ende vorzuweisen, jeder von ihnen wirkte so, als sei er weit vor seiner Zeit entstanden. Und so sammelte Kubrick zwar fleißig Oscar-Nominierungen, am Ende hat er aber nur einmal triumphieren können. Einen Regie-Oscar gab es aber nicht für ihn, "nur" für die visuellen Effekte in "2001" wurde er von der Academy geehrt. Wie es da in ihm gebrodelt haben muss.