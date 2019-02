Rostock - Keine Punkte für die SpVgg Unterhaching. In Rostock unterlagen die Münchner Vorstädter mit 2:0 durch Tore von Lukas Scherff (38.) Merveeille Biankadi (75.). Immerhin hat auch die direkte Konkurrenz am 23. Spieltag geschwächelt. Nachdem Spitzenreiter VfL Osnabrück bereits am Freitag 0:2 (0:1) gegen Abstiegskandidat SG Sonnenhof Großaspach verloren hatte, kam der Tabellenzweite Karlsruher SC nicht über ein 1:1 (1:1) bei Kellerkind Carl Zeiss Jena hinaus. Und auch für den Dritten Hallescher FC reichte es beim 1. FC Kaiserslautern nur zu einem 0:0. Auch KFC Uerdingen musste sich mit neuem Coach Norbert Meier mit einem 1:1 (0:0) gegen den TSV 1860 begnügen.