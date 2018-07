20 Männer umgarnen eine Frau "Die Bachelorette": Mit flachen Sprüchen kommt man nicht weit

"Ich wünsche mir einen Mann..."

Zunächst stand aber natürlich das erste Kennenlernen an. Nach gewohnter Manier wurden die Kandidaten per Limousine vorgefahren, um sich einer nach dem anderen der wartenden Junggesellin vorzustellen - und selbstverständlich einen möglichst guten Eindruck zu hinterlassen. Das dürfte auch nötig gewesen sein, denn Nadine hat durchaus hohe Erwartungen an ihren Traummann. Dieser müsse sie "zum Träumen bringen" und "stark und mutig" sein. Außerdem müsse er seine Gefühle zeigen können sowie bitte auch wissen, was er wolle - und das waren nur einige der Voraussetzungen, die ein Kandidat mitbringen müsse.