20 Konzerte geplant Die Kelly Family geht 2019 auf große Jubiläumstour

Das erste Konzert der Arena-Tour "25 YEARS - OVER THE HUMP" findet am 22. November 2019 in Köln statt. Es folgen 19 weitere Konzerte in Mannheim, Frankfurt am Main, Braunschweig, Magdeburg, Leipzig, Kiel, Hannover, Chemnitz, Berlin, Bremen, Schwerin, Hamburg, Wien, München, Stuttgart, Zürich, Oberhausen, Düsseldorf und der krönende Abschluss am 28. Dezember 2019 in Dortmund.