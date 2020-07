Bad Feilnbach - 20 Kilogramm Haschisch hat die Polizei in Oberbayern bei einer Verkehrskontrolle in einem Auto gefunden. Schleierfahnder der Grenzpolizei Raubling hätten den 53-jährigen Fahrer auf der A8 bei Bad Feilnbach (Lkr. Rosenheim) angehalten, teilte die Polizei am Montag mit.