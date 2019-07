20 Jahre verheiratet Victoria und David Beckham feiern ihre Liebe auf Instagram

Auch Ehemann David ließ sich nicht lumpen und postete eine Bilderstrecke auf Instagram, die ebenfalls Szenen ihrer Ehe abbildet. Darunter ist ein Familien-Portrait, das neben den beiden Jubilaren auch die vier gemeinsamen Kinder, Brooklyn (20), Romeo (16), Cruz (14) und Harper (7) zeigt. Der ehemalige Kapitän der "Three Lions" kommentierte: "Wow, 20 Jahre, schau an, was wir erschaffen haben. Ich liebe dich so sehr." Ganz so erfolgreich wie seine Frau war David Beckham nicht mit seinem Post. Er schaffte es in derselben Zeit gerade mal auf 1,7 Millionen Likes.