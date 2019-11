Nach Erfurt und dem Schulmassaker in Winnenden 2009 kam Egg zufolge verstärkt die Frage nach Hintergründen auf. Eine positive Lehre sei, dass man mehr auf am Rand stehende Menschen achte. "Die Störer kann man nicht übersehen. Es sind aber oft diese Stummen, eher Depressiven und Suizidalen, die dann völlig unerwartet solche Taten begehen."

Bad Reichenhall: Amokläufer war unauffälliger Einzelgänger

Ähnlich wurde Martin P. beschrieben: als unauffälliger Einzelgänger. Den Ermittlungen zufolge hatte er sich für die Neonazi-Szene zu interessieren begonnen. In seinem Zimmer hing ein Hakenkreuz, er hörte Musik mit gewaltverherrlichendem Inhalt, sah sich Gewaltvideos an. Politische Motive schieden nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft aus. Dennoch sagt Kriminologe Egg: "Sympathie mit dem Naziregime kann einem Täter subjektiv Stärke verleihen." Einem schwachen Menschen könne es das Gefühl geben, einer großartigen Bewegung anzugehören.

Insgesamt 50 Schüsse feuerte der Berufsschüler aus vier Waffen ab. Seiner Schwester schoss er fünf Mal in Kopf und Brust – es wirkte fast wie eine Hinrichtung.

So erlebte Ministerpräsident Edmund Stoiber den Amoklauf

Das Elternhaus des Amokschützen befand sich unmittelbar neben dem städtischen Krankenhaus des 17.000-Einwohner-Städtchens. Deshalb fielen ihm auch Patienten der Klinik zum Opfer, als er aus den Fenstern des Hauses schoss. Die zum Tatort geeilten Polizisten hatten Mühe, die Opfer aus dem Schussfeld zu bergen.

Erst Stunden später, als der damalige Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU) – er war zufällig in der Region – seine gepanzerte Dienstlimousine als Schutzschild für die Helfer schickte, konnten die Opfer aus dem Kugelhagel geholt werden.

Stoiber: "Ich habe sofort einen gepanzerten Dienstwagen geschickt"

Bayerns Ministerpräsident a.D. erinnert sich für der AZ: "Ich war an diesem Feiertag – Allerheiligen – bei Kurt Biedenkopf zu Besuch, in seinem Ferienhaus am Chiemsee. Wir haben uns auch dort hin und wieder zu politischen Gesprächen getroffen, weil wir als bayerischer bzw. sächsischer Ministerpräsident immer eng zusammengearbeitet haben. So auch im November 1999.

Ich bin von meinen Sicherheitsbeamten über den Vorfall informiert worden. Es hieß, dass der Amokläufer aus dem Fenster schießt und die Polizei deshalb Verwundete nicht bergen kann. Bad Reichenhall ist nicht weit vom Chiemsee entfernt. Ich habe deshalb sofort einen Fahrer mit meinem gepanzerten Dienstwagen dorthin geschickt, damit die Einsatzkräfte ihn vor Ort benutzen konnten. Es war eine Ausnahmesituation, die im Anschluss daran eine große Sicherheitsdebatte ausgelöst hat.

Stoiber: "Staatsregierung wollte Killerspiele verbieten"

Aus solchen Fällen will man ja immer auch Lehren für die Zukunft ziehen. Weil der Täter intensiv gewalthaltige Videospiele gespielt hat, stellte die Staatsregierung einen Antrag, diese sogenannten Killerspiele zu verbieten, sie ist schlussendlich mit dem Vorhaben aber nicht durchgedrungen.

Zusätzlich haben wir eine Verschärfung des Waffenrechts diskutiert. In Deutschland haben wir – auch als Lehre aus verschiedenen Amokläufen – inzwischen ein ausgefeiltes Waffenrecht. Aber klar ist: Nach jedem derartigen Vorfall wird und muss erneut über mögliche waffenrechtliche Konsequenzen diskutiert werden. Das ist ja auch die selbstverständliche Konsequenz nach dem schlimmen Anschlag in Halle."