20 Folgen ab Juni Jamie Olivers Corona-Kochsendung startet in Deutschland

Die Kochsendung "Jamie Oliver: Keep Cooking and Carry On" (Dt. "Jamie Oliver: Weiterkochen und weitermachen") feiert am 18. Juni ihre Deutschlandpremiere. Gezeigt wird die 20-teilige Reihe immer donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen beim Bezahlsender RTL Living. Der britische Starkoch präsentiert darin einfache Rezepte mit wenigen Zutaten, gibt Tipps und verrät Tricks, die das Corona-bedingte Zuhausebleiben kulinarisch erleichtern. Mit seinen Salaten, Fleisch-, Fisch- und vegetarischen Gerichten und Desserts hilft er dabei, Abwechslung auf den Tisch zu bringen.