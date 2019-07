2. Liga als Ziel Börsengang: SpVgg Unterhaching erzielt Rekordwert!

Haching-Boss Schwabl ist zufrieden

Vorbörslich hatte die SpVgg Unterhaching Fußball GmbH & Co. KGaA bereits 545.635 etwas günstigere Aktien ausgegeben. Der Bruttoemissionserlös beträgt damit laut Klubangaben bereits 6,7 Millionen Euro. Weitere 621.896 Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung an Interessenten aus dem In- und Ausland ausgegeben werden.