31. Minute: Wieder ein guter Abschluss: Pavard spielt Lewandowski am Strafraumrand an. Der Pole lässt Hinteregger und Ndicka mit einem Haken ins Leere laufen und schließt mit einem satten Rechtsschuss ab - Trapp ist aber zur Stelle und pariert zur Ecke.

28. Minute: Gute Konterchance für die Bayern. Erneut kommen die Münchner mit einem langen Ball ins Tempo, doch Coman schließt überhastet und unsauber ab. Dem Franzosen fehlt bislang noch die Kaltschnäuzigkeit...

24. Minute: Das muss das 2:0 sein! Wieder lassen die Bayern den Ball gemächlich laufen, bis Perisic das Tempo mit einem Steilpass auf Davies auf der linken Seite plötzlich verschärft. Der Kanadier zündet den Turbo und bringt den Ball halbhoch in die Mitte. Am zweiten Pfosten muss Coman nur noch den Fuß hinhalten, bugsiet die Kugel aber ans Außennetz.

20. Minute: Die Anfangsphase der Partie war eine einzige Machtdemonstration der Bayern, die Frankfurt überhaupt keine Luft zum Atmen geben. Vieles erinnert an das Aufeinandertreffen in der Liga vor zweieinhalb Wochen.

14. Minute: Toooooooooooooooooor für die Bayern - Ivan Perisic stellt auf 1:0! Wieder überbrücken die Bayern das Frankfurter Mittelfeld mit einem langen Ball. Nach einem Zweikampf zwischen Hinteregger und Lewandowski kullert die Kugel vor die Füße von Thomas Müller, der mit seiner Flanke Ivan Perisic findet. Der Kroate steht völlig frei und überwindet Kevin Trapp mit einem wuchtigen Kopfball aus kurzer Distanz.

13. Minute: Wieder kommen die Bayern in den Strafraum. Dieses Mal dringt Perisic bis zur Grundlinie durch und sucht Lewandowski, doch der Pole wird von Hinteregger entscheidend gestört. Die Bayern zeigen sich gleich zu Beginn sehr, sehr spielfreudig.

8. Minute: Direkt die nächste Monster-Chance hinterher! Thomas Müller wird von Boateng mit einem langen Ball geschickt bringt das Spielgerät von der rechten Seite scharf vor das Tor, wo Robert Lewandowski freistehend verpasst.

6. Minute: Erste dicke Chance für die Bayern! Kimmich findet Thomas Müller mit einem Eckball von der linken Seite. Der Kopfball den Angreifers wird jedoch von Kohr auf der Linie geklärt.

2. Minute: Kimmich probiert es mit einem ersten Steilpass aus dem Zentrum auf Ivan Perisic, doch der Kroate stand im Abseits.

1. Minute: Auf geht's - die Bayern stoßen an!

20.44 Uhr: Auch heute kommen beide Teams wieder tröpfchenweise auf den Platz, die Kapitäne David Abraham und Manuel Neuer stehen zur Seitenwahl bei Schiedsrichter Martin Fritz.

20.41 Uhr: Auch die Bayern laufen heute mit ungewohnten Trikots auf - und zwar mit denen der kommenden Saison. Fesch!

20.32 Uhr: Sollte das Team von Hansi Flick die Frankfurter Torserie beenden können, winkt Manuel Neuer ein Rekord. Der Bayern-Kapitän spielte in seiner Pokal-Karriere 32 Mal zu Null und könnte nun den Allzeit-Bestwert von Oliver Kahn einstellen, der mit 33 Weißen Westen bislang am häufigsten in diesem Wettbewerb als Torhüter ohne Gegentor blieb. Thomas Müller stellt außerdem mit seiner zehnten Teilnahme einen neuen Rekord auf.

20.21 Uhr: Die Bayern stehen heute zum elften Mal in Folge im Pokal-Halbfinale und können einige mehrere ausbauen. So konnte der Rekordmeister die vergangenen zehn Partien allesamt für sich entscheiden. In den letzten 21 Pokalspielen haben die Münchner außerdem immer mindestens einen Treffer erzielt - unter dem Strich stehen satte 62 Tore.

20.08 Uhr: Auch heute nutzen beide Klubs ihre Reichweite und setzen ein Zeichen gegen Rassismus. Die Spieler der Eintracht laufen in einem eigens gestalteten Sondertrikot mit dem Hashtag "#blacklivesmatter" auf der Brust auf.

Vor der Bayern-Bank wurde außerdem eine Bande mit dem Logo der Initiative "Rot gegen Rassismus" aufgestellt, welches ebenfalls auf den Eckfahnen und den Aufwärmshirts prangt. Ein ganz starkes Zeichen!

20.00 Uhr: Wer sich heute durchsetzt, trifft am 4. Juli im Geister-Finale in Berlin auf Bayer Leverkusen. Die Werkself setzte sich gestern Abend erwartungsgemäß 3:0 bei Regionalligist Saarbrücken durch.

19.54 Uhr: Ans letzte Aufeinandertreffen mit der SGE hat Bayern noch beste Erinnerungen. Beim Liga-Duell vor zweieinhalb Wochen setzte sich der Rekordmeister- und Pokalsieger 5:2 durch. Bemerkenswert: Hansi Flick setzt heute auf exakt dieselbe Startelf wie damals.

19.48 Uhr: Die Bayern gehen heute als klarer Favorit in die Partie. Das Team von Hansi Flick konnte 15 seiner 16 Spiele in diesem Kalenderjahr für sich entscheiden, einzig beim torlosen Unentschieden gegen RB Leipzig gingen die Münchner nicht als Gewinner vom Feld.

19.37 Uhr: Die Bayern-Aufstellung ist da! Hansi Flick nimmt im Vergleich zum 4:2-Sieg in Leverkusen am Samstag einen Wechsel vor: Serge Gnabry fällt aufgrund von Rückenproblemen kurzfristig aus, für ihn rückt Ivan Perisic in die Startelf.

19.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! In 75 Minuten steigt das Halbfinale im DFB-Pokal - der FC Bayern empfängt die Eintracht aus Frankfurt. Wer zieht ins Finale gegen Leverkusen ein?

FC Bayern im Halbfinale gegen Frankfurt

In der Liga ist dem FC Bayern die Meisterschaft kaum noch zu nehmen, nun wollen die Münchner auch im DFB-Pokal einen großen Schritt Richtung Titel machen. Im Halbfinale empfängt der Rekordmeister am Mittwoch in der heimischen Allianz Arena Eintracht Frankfurt.

Der Sieger der Partie trifft am 04. Juli im Berliner Olympiastation auf Bayer Leverkusen, die sich am Dienstag mit 3:0 gegen Außenseiter 1. FC Saarbrücken durchsetzten.

Kaum Veränderungen in Bayerns Startelf zu erwarten

Bayern-Coach Hansi Flick dürfte nach dem 4:2-Erfolg in Leverkusen kaum Veränderungen in seiner Startelf vornehmen. Zumal Thomas Müller und Robert Lewandowski bereits am kommenden Samstag im Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach unfreiwillig eine Pause erhalten.

Beide sahen gegen Leverkusen jeweils ihre fünfte Gelbe Karte. "Wichtig für uns ist, dass Müller und Lewandowski am Mittwoch im DFB-Pokalhalbfinale gegen Frankfurt dabei sind und sich über 90 Minuten oder mehr verausgaben können", sagte Flick nach der Partie.

