"2 Fast 2 Furious"-Regisseur John Singletons Beerdigung findet im privaten Kreis statt

Am kommenden Montag (6. Mai) wird der verstorbene Regisseur John Singleton (1968-2019, "2 Fast 2 Furious") in privater, kleiner Runde in Los Angeles beerdigt. Es sei ein "sehr kleines, intimes Lebewohl für die Familie und sehr enge Freunde" geplant, berichtet die Seite "USA Today" und bezieht sich dabei auf die Sprecherin der Hinterbliebenen, Shannon Barr.