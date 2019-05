"New York Times" empfiehlt Glocke als "Coole Location"

In ihren Anfangsjahren war die Glocke eine Art Jugendzentrum gewesen, hat dann aber auf eine angebotsorientierte Arbeit umgestellt und bietet seitdem Kurse für alle Altersklassen. Kulturprogramm gab es allerdings schon immer. Selbst die "New York Times“ hat ihren Lesern das Bürgerhaus als coole Location empfohlen.

Am 12. Mai veranstaltet die Glocke wieder das traditionelle Straßenfest zusammen mit Bellevue di Monaco, unter anderem mit Musik von Lucile and the Rakibuam und der Expressband. Grund zum Feiern gibt’s genug, dass sie das können, haben sie in der Glocke in den vergangenen Jahren schon oft bewiesen.

Lesen Sie hier: Neues "Bellevue di Monaco"-Projekt - Bolzen an den Wolken