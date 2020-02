Die 52-Jährige ist in München geboren. Doch von dem Attentat wusste sie bis vor Kurzem nichts. So wie ihr geht es vielen. Warum erinnern sich heute nur noch so wenige an den Anschlag in den 70er Jahren? "Viele Holocaust-Überlebende haben keine Angehörigen", sagt Springer. Und München sei vor den Olympischen Spielen in Aufruhr gewesen. In den 70ern gab es mehrere antisemitische Attentate.