195 Euro Miete Das Ledigenheim im Westend: Günstige Bleibe für 382 Männer

"Das Haus hat es mir ermöglicht, wieder Fuß zu fassen"

"Am Anfang dachte ich, dass ich nach vier Monaten wieder umziehe", sagt Reinhold Dietz. Doch er wohnt bis heute in dem imposanten Bau, der wie eine rote Trutzburg im Westend steht. Das mehr als 100 Jahre alte Männerwohnheim, dessen Name nie an modernere Zeiten angepasst wurde, ist das einzige noch existierende Haus dieser Art in Europa. Fast 400 alleinstehende Männer aus 52 Nationen leben hier friedlich zusammen. "Aus polizeilicher Sicht gibt es keinerlei Auffälligkeiten. Und von Anwohnern gibt es auch keine Beschwerden", bestätigt Polizeisprecher Sven Müller.