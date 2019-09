Felix Weber (Kapitän des TSV 1860) über ...

... seine Verletzung: "Ich bin hochgesprungen zum Kopfball und blöd gelandet. Es ist nix Dramatisches."

...das Spiel: "Wir müssen uns verbessern, dürfen dem Gegner keine Chance lassen. Das Tor von Efe war wichtig. Ich bin bei jedem Spiel vorne bei den Standards. Die Flanken kamen gut, da musste ich nur irgendein Körperteil hinhalten. Wer die Tore schießt, ist mir relativ wurscht. Hauptsache, wir haben gewonnen - der Heimsieg ist sehr wichtig. Schön, dass wir zwei Spiele in Folge gewonnen haben. Jetzt wollen wir auch in Duisburg und das Wiesn-Heimspiel gegen Lautern gewinnen."

...die taktische Marschroute: "Der Trainer hat gesagt, dass der Gegner tief stehen und abwarten wird. Es war gut, dass wir früh das 1:0 gemacht haben. Es waren auch zwei, drei Fehlpässe im Aufbauspiel, die nicht passieren dürfen. Es war eine ordentliche erste Halbzeit. Zweite Halbzeit waren wir am Anfang nicht so im Spiel, dann wurde es nochmal eng. Aber insgesamt hochverdienter Sieg." ...Irritationen in der Mannschaft aufgrund der Stellungnahme des Präsidiums: "Natürlich irritiert das einen, aber das darf man nicht ernst nehmen, was drumherum passiert."

... das neue System: "Wir haben in der Woche sehr gut trainiert. Das 4-4-2 liegt uns auch, genau wie das 4-3-3. Das haben wir letztes Jahr auch schon oft gespielt. Das hat man schon an der Trainingswoche erkannt, dass wir heute ein gutes Spiel machen."

... Sechzig im Abstiegskampf: "Das waren jetzt zwei Siege, wir spielen bei weitem noch nicht so, wie wir können und wollen. Wir müssen schön am Boden bleiben, die nächsten beiden Spiele werden wieder richtig schwer."

... Irritationen in der Mannschaft aufgrund der Stellungnahme des Präsidiums: "Natürlich irritiert das einen, aber das darf man nicht ernst nehmen, was drumherum passiert."

Tim Rieder (Neuzugang des TSV 1860) über ...

... über das Spiel: "Ich denke, wir waren in der ersten Halbzeit klar überlegen und haben den Gegner fast an die Wand gespielt. Das waren ein, zwei Tore zu wenig, eigentlich müssen wir schon mit 4:0 in die Halbzeit gehen. Dann haben wir in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachgelassen und kriegen das 2:1. Im Großen und Ganzen waren wir aber gut, der Sieg absolut verdient. Wir müssen Schritt für Schritt schauen. Heute können wir uns freuen, danach legen wir den Fokus auf Duisburg. Wir wollen Gas geben und jeden möglichen Zähler holen. Wenn wir immer so auftreten wie heute, wird es für jeden Gegner schwer. Wir haben Dominanz ausgestrahlt."

Lesen Sie auch: Die Noten zum Spiel - Drei Zweier und die Bestnote für Kapitän Weber