Gewerkschaft fordert einheitlichen Stundenlohn

Anders als in anderen Städten ist in München nicht die Kontrolle der Passagiere, sondern die Überprüfung von Beschäftigten am Flughafen, der Airlines und die Anlieferung von Luftfracht von dem Streik betroffen. Die Passagierkontrolle wird nämlich von einer Tochter des Freistaates mit Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes betreut.

Verdis erklärtes Ziel ist es, die Sicherheit an Flughäfen durch eine einheitliche Bezahlung in allen Kontrollbereichen verbessern zu wollen. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns auf 20 Euro. Am 23. Januar werden die Verhandlungen dazu in Berlin fortgesetzt.

Die vom Streik betrof­fe­nen Flug­hä­fen wer­den sich gemein­sam mit Air­lines und Behör­den best­mög­lich auf den Streik vor­be­rei­ten. Den­noch wird allen Rei­sen­den drin­gend emp­foh­len, sich bei ihrer jewei­li­gen Flug­ge­sell­schaft zu erkun­di­gen, ob der Flug statt­fin­det und aus­rei­chend Zeit vor Ort ein­zu­pla­nen. Das teilte der ADV mit. Lufthansa will zudem über den Flugstatus im Internet informieren. Tickets sollen kostenlos umgebucht werden.