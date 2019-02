München – Die Basketballer des FC Bayern bleiben weiterhin souveräner Tabellenführer der Bundesliga. Der deutsche Meister setzte sich am Samstagabend gegen Science City Jena mit 103:71 (45:38) durch und bleibt nach dem 18. Sieg nacheinander in dieser Saison in der BBL ungeschlagen. Die Bayern kamen allerdings nur schwer in Gang und lagen nach dem ersten Viertel mit 17:24 im Hintertrffen. Doch noch vor Halbzeitpausen drehte der Favorit das Match und geriet nie mehr in Gefahr.