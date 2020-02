18 Jahren nach dem Gewinn Eminem überraschte bei den Oscars - und das steckt dahinter

US-Rapper Eminem (47) überraschte bei der Oscar-Verleihung am Sonntag in Los Angeles mit seinem Auftritt. Er performte seinen Hit "Lose Yourself" (aus dem Film "8 Mile"), für den er, Luis Resto (58) und Jeff Bass (58) im Jahr 2003 mit dem Oscar für den "Besten Originalsong" ausgezeichnet worden waren. Das Publikum war begeistert. Warum er ausgerechnet mit diesem Song auftrat, löste Marshall Bruce Mathers III, wie der Musiker gebürtig heißt, anschließend via Social Media auf.