18 Jahre Ehe Steffi Graf: Liebeserklärung von Andre Agassi

Andre Agassi (49) und Steffi Graf (49) schweben auch nach 18 Jahren Ehe noch im siebten Himmel. Der "Bild"-Zeitung teilte der US-Amerikaner mit, was er an seiner Frau, die am Freitag 50 Jahre alt wird, am meisten bewundert: "Sie lebt nach ihren Werten, ist ihnen treu. Sie redet nicht, sie lebt einfach. Sie hat einen überragenden Spirit."