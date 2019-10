Laut der am Donnerstag verlesenen Anklage hatten die zwischen 19 und 20 Jahre alten Angeklagten das betrunkene Opfer am 4. Januar dieses Jahres ohne erkennbaren Anlass vor dem Backstage angegriffen. Vier von ihnen traktierten den Mann demnach auch noch mit Tritten gegen den Kopf, als er bewusstlos am Boden lag.