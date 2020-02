18. April in der Philharmonie O Fortuna! Carl Orffs Meisterwerk „Carmina Burana“

Die "Carmina" zählen zu den populärsten Kompositionen und meits aufgeführten Stücken ernster Musik im 20. Jahrhundert. Zu erwarten war das nicht unbedingt, als sich Orff 1935 eine Sammlung mittelalterlicher Texte in den toten Sprachen Latein, Mittelhochdeutsch und Altfranzösisch zur Vertonung vorknöpfte. Aber - O Fortuna! - mit dem Glücksrad der Schicksalsgöttin, das in einem eindrucksvollen Chor zu Beginn und am Ende der "Carmina" besungen wird, hat Orff einen beispiellosen globalen Erfolg ins Rollen gebracht.