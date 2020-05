Teenager fällt mit Kopf auf Bahnsteig

Gegen 15.20 Uhr kletterten die beiden Jugendlichen an der S-Bahnhaltestelle in Poing (Lkr. Ebersberg) auf die S-Bahn und legten sich anschließend ersten Ermittlungen zufolge auf das Dach. So fuhren sie bis zum nächsten Haltepunkt Grub, der etwa zwei Kilometer entfernt ist. Beim Herunterklettern in Grub blieb einer der beiden mit seinem Fuß an einer Kante auf dem Dach hängen und fiel kopfüber auf den Bahnsteig. Dabei verletzte er sich am Kopf, außerdem zog er sich Schürfwunden zu.