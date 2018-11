Frankfurt/Koblenz - Nach dem rätselhaften Tod eines 17-Jährigen auf einem S-Bahn-Gleis in Frankfurt vor gut einer Woche ist jetzt ein Gaffer-Video im Netz aufgetaucht. Es zeigt nach Angaben der Bundespolizei den 17-jährigen Hanauer, nachdem er von dem Zug überrollt wurde. "Wir wissen um den Sachverhalt - der Link zu dem Video ist uns bekannt", sagte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch in Koblenz. Medien hatten zuvor über die Veröffentlichung des grausigen Films berichtet.