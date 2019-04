Auch in dieser Saison stellte Zirkzee seine enorme Torgefährlichkeit unter Beweis. In 22 Partien für die A-Jugend der Bayern erzielte er 18 Treffer und bereitete fünf weitere vor. Im November durfte der 17-Jährige erstmals bei der U23 ran. Nach seinem Dreierpack im Startelf-Debüt gegen Schalding-Heining wurde er endgültig in die Reserve der Münchner befördert.