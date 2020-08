Die Kriminalpolizei Weilheim ermittelt in dem Fall: Am Donnerstag, 30. Juli, hatte der bis dato unbekannte Mann eine 31-Jährige angegriffen. Wie die Polizei weiter berichtete, war die Frau alleine am Isarufer auf Höhe der Lerchkogelstraße 8 unterwegs, als der Mann an sie herantrat und sie auf Englisch ansprach.