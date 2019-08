Adeyemi, geboren in München, startete seine Fußballer-Laufbahn beim FC Bayern, 2012 ging es dann weiter zur SpVgg Unterhaching, wo er bis 2018 geblieben ist und sich zum Top-Talent mauserte. Die Hachinger sind verständlicherweise noch immer stolz auf ihren einstigen Schützling. "Das ist eine sensationelle Nachricht für Karim", sagte Hachings Präsident Manfred Schwabl. "Der ganze Verein freut sich für ihn. Wir sind sehr stolz, dass er diesen Preis bekommt. Als er 2012 in unsere U11 kam, hat man sofort gesehen, was er für ein großes Talent ist. (...) Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste."