Wählergruppen: Italiener, Griechen und Österreicher folgen den Kroaten

35.558 Kroaten dürfen mitstimmen, über den Stadtrat und über den Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin Münchens, beides für die kommenden sechs Jahre. Die zweitgrößte EU-Minderheit mit Wohnsitz in München hat aktuell den italienischen Ausweis: 26.052 an der Zahl, um genau zu sein. An dritter Stelle folgt die griechische Minderheit mit 23.902 Staatsangehörigen. Die letzte Gruppe ausländischer EU-Münchner, die gerade noch die Zwanzigtausender-Marke überspringt, stellen die Österreicher: 20.345 von ihnen leben hier dauerhaft.