Was einigen bei Wein oder Bier spontan einfiel, ließe sich heute noch für die Tourismuswerbung nutzen. So schrieb der Apotheker und Idyllenmaler Carl Spitzweg: "Die Gegend muss sehr schön seyn hier, so viel ich nämlich bei meinen Promenaden mit Paraplü und Gebirgsstiefeln durch Dick und Dünn bemerken konnte."

Und der erste Alpen-Autor Ludwig Steub ergoss Hymnen über "Audorf, Aurdorf, Urdorf, das Dorf der Ure, der Auerochsen" - also das heutige Oberaudorf, wo man "so viele wohlbekannte und liebe Seelen wiederfindet".

Auch Geistliche bis zum Kardinalsrang sowie Staatsbeamte kamen, zechten und ließen sich vom Wirtshaus an der Felswand inspirieren, so der „Kasperlgraf“ Pocci und der Sekretär Franz Xaver Gabelsberger, der in der von ihm erfundenen Kurzschrift dichtete: "Das schreib ich fröhlich nieder. Zum Häuschen an der Felsenwand, wo ich so schöne Blumen fand, möcht ich gern jährlich wieder."

Hochadlige und Dichter

Von einem unleserlichen Dichter stammt dieser Vers: "Der Weber an der Wand / Der steht in Gottes Hand / Ruckt der Felsen nur a bissl / Fallt er in die Suppenschüssel."

Auch ganz gewöhnliche Gäste bewahrt Bayerns berühmtestes Besucherbuch, zum Beispiel einen „k. k. Hauptsalzamtsinspektionsdiurnist“. Der letzte Eintrag am 4. Juli 1898, meldet die Ankunft des Premierleutnants Maximilian Ritter von Wächter mit Frau und Kindern. 1895 war Christoph Schober mit 80 Jahren verstorben.

Es folgten Jahrzehnte ohne Besonderheiten. Öfter wechselten Besitzer und Pächter, mehrmals war das Gasthaus geschlossen. Im Zweiten Weltkrieg diente es zur Kinderlandverschickung; am Schluss suchten die Oberaudorfer noch Schutz in der Felshöhle vor amerikanischen Tieffliegern.

Nach weiteren Jahren des Verfalls eröffnete in den Fast-Ruinen eine Rockerkneipe, die bald verrufen war; die Burschen kamen meist aus Rosenheim, für den weiblichen Part sorgte der Wirt. Als diese Disco geschlossen und das Weber-Haus im Oberbayerischen Volksblatt als „stark renovierungsbedürftig“ inseriert wurde, kam Konrad Walser ins Spiel.

Der heute 70-jährige Münchner hatte als Siebdrucker eine Werkstatt im Hinterhof des Hauses am Prinzregentenplatz, wo Hitlers Hauptwohnsitz war. Namhafte Künstler wie der „Macher“ HA Schult, HP Zimmer von der Gruppe „Spur“ und die Malerin Hanna von Rezzori waren bei ihm Kunden. Just am 26. April 1986, als in Tschernobyl ein Atomkraftwerk explodierte, fuhr Walser mit seinem stark renovierten Rennwagen zum angebotenen Gelände, fand dort zwar nur "an Stoahaufa" vor, war aber von der Lage dennoch begeistert: "Des muaß i hom."

Er verkaufte sein Elternhaus in Bogenhausen, seinen BMW-Veritas sowie zwei Motorräder und lieh sich Geld. Und begann mit dem Wiederaufbau. In der Freizeit war er tagelang mit Schubkarren und Schaufel am beschwerlichen Arbeitsplatz, manchmal bis in die Nacht mit Scheinwerfer. Zehn Jahre lang sah man ihn dort schuften. Das wiederhergestellte Wirtshaus ließ Walser dann von einer jungen Frau bewirtschaften. Dies tat sie in einer Weise, die genau seinen Vorstellungen entsprach und gewünschten Gästen gefiel. Auf roh gezimmerte Tische brachte die Traudl vorzugsweise Speckplatten, Almkas und Knödel. Der "Weber an der Wand" wurde zum Geheimtipp, der bis nach München für Ausflugs- und Stammgäste sorgte.

So einer war beispielsweise der bayerische SPD-Vorsitzende Rudi Schöfberger. Leider war die Traudl so hübsch, dass sie von den Tiroler Jungmännern heftig umschwärmt wurde, so dass sie ihr Lebensgefährte eines Tages aus der Gefahrenzone entfernte. Die beiden Damen aus besseren Kreisen, die als Pächterinen folgten, meinten das Niveau in Richtung Gourmet-Restaurant anheben zu müssen.

Gästen wie Prinz Leopold von Bayern und Prinz Ludwig zu Salm-Salm

Das kam denn auch entsprechend an, mit neuen Gästen wie Prinz Leopold von Bayern, Prinz Ludwig zu Salm-Salm, Prinzessin Caroline von Hannover oder der Sachs-Family, die ein Stück höher in der Rechenau residiert; Sohn Rolf brauste zu seinem 50. Geburtstag im September 2005 mit dem Motorrad rauf.

Es wurde halt ein bisschen laut im Idyll. Solche Wandlung passte dem Konrad Walser nicht so recht ins eher altmodische Konzept. Den nächsten Pächter nun traf der Schlag. Und der Übernächste, den er vom Bahnhofsstüberl angeheuert hatte, starb auch bald. Nichts ging mehr. Nach 33 Jahren Idealismus für altbayerische Wirtskultur entschloss sich der Weber-Nachfolger zum vorläufigen Ende. Die Suche nach einem geeigneten neuen Pächter verlief bisher erfolglos. Eine Zeit lang hat Konrad Walser mit der Idee gespielt, ein kleines Museum aufzumachen.

Schöne Schätze hätte er ja durchaus. So geriet er irgendwie - genauer will er es nicht verraten - an eine in Alabastergips abgenommene Kopie der rechten Hand des toten Königs Ludwig II. Auch die vom Zaren hinterlassenen Münzen hat er ausgraben können; sie sind aber gar nicht aus Gold, wie eine Legende sagt, sondern nur aus Bronze.

Ein besonderes exklusives Exponat wäre natürlich die Kopie des Gästebuches mit seinen historischen Notizen, Gedichten, Wanderberichten, Zeichnungen, vergilbten Fotos. Aber mei, resigniert der Reliquiensammler, „wer steigt scho wega so an oidn Graffe do rauf?“

Das Heimatmuseum im mittelalterlichen Burgtor und das kleine Barockmuseum in der Grafenburg, beide nur wenige Gehminuten entfernt, klagten ja auch nicht gerade über Besucherandrang. So kann sich der letzte Weberwirt vorerst nur in sein aus Geröll errichtetes Wohnhäusl zurückziehen, sich selbst bedienen mit einem Weißbier und einer Virginia und von einer wie auch immer gearteten Zukunft der Taverne träumen. Als Wirt steht Walser an der Wand.

Anfragen für Geschlossene Gesellschaften: 08033 - 36 11