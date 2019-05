Fahrradindex 2019: Hier ist München gut dabei

München schneidet nicht in allen Punkten schlecht ab: die Diebstahlrate etwa ist niedrig, die Investitionen in Radinfrastruktur können sich sehen lassen. Bei der Unfallrate ist die Landeshauptstadt im Mittelfeld (Platz 23 von 50) und damit ziemlich gleichauf mit den anderen Großstädten.

Aber: Insgesamt nutzen laut der Studie nur zehn Prozent der Münchner das Fahrrad. Weit weniger als in den anderen Großstädten (außer Stuttgart).

Coya betont, die Einstufung im Index solle den Städten zeigen, in welchen Bereichen sie gut abschneiden und wo man besser werden kann. In München ist vieles in Bewegung. Anfang der Woche wurden zwei neue Fahrradstraßen ausgewiesen, das Bürgerbegehren zum Radentscheid für eine bessere Radinfrastruktur läuft.

Das bekommt sogar Rückendeckung aus der Staatsregierung: Umweltminister Thorsten Glauber (FW) betonte am Mittwoch, er werde sich einsetzen, dass die Freien Wähler dies offiziell unterstützen.

