Wie die Polizei am Sonntag berichtet, kamen sich zwei Cousins (16 und 18) aufgrund übermäßigem Alkoholkonsums in die Haare. Dabei verpasste der 16-Jährige, der bei seinen zwei Jahre älteren Cousin, der in Freising studiert, zu Besuch war, eine Kopfnuss und brach dem 18-Jährigen dabei die Nase.