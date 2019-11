16 Blocks, Die Höhle der Löwen, ... TV-Tipps am Dienstag

In "16 Blocks" (kabel eins) begibt sich Bruce Willis auf einen lebensbedrohlichen Trip. Tierärztin Dr. Mertens (Das Erste) geht der Kündigung von Conny auf den Grund und in "The Double - Eiskaltes Duell" (Tele 5) ist Richard Gere dem Mörder eines Senators auf der Spur.