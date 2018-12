Maxvorstadt - In der Türkenstraße kam es am Donnerstagvormittag zu einem Kellerbrand in einem Wohn- und Geschäftshaus. Die Feuerwehr musste die Straße zwei Stunden sperren und den Verkehr umleiten (AZ berichtete) um den Brand zu löschen. Dabei wurde ein Kellerabteil von den Flammen komplett zerstört und ein weiteres beschädigt.