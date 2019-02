Traunstein - Der anhaltende Schneefall der vergangenen Tage und Wochen hinterließ am Montagabend in Traunstein seine Spuren. Dort stürzte in der Salzburger Straße ein unbewohntes Gebäude unter der Last der Schneemassen ein. Wie die Polizei mitteilt, landeten Teile des Gebäudes dabei auf der vorbeiführenden Bundesstraße B304, glücklicherweise wurde kein Verkehrsteilnehmer verletzt.