Die nächste Kerbe am Schläger. Der EHC Red Bull München ist – und bleibt – der große DEL-Dominator, das Maß aller Dinge. Auch die Grizzlys aus Wolfsburg mussten sich den Münchner Seriensiegern nach beherztem und aufopferungsvollem Kampf beugen. Dabei hatte der sonst so sichere Goalie Danny aus den Birken durch einen Blackout nach 109 Sekunden dafür gesorgt, dass die Wolfsburger anfangs Sieghoffnung schöpften. 5:3 (Tore: Parkes, Hager, Daubner, Ehliz, Maurer) hieß es abr am Ende für den EHC beim Team von Münchens Ex-Coach Don Cortina. Eswar der 15. Sieg im 16. Spiel dieser DEL-Spielzeit.