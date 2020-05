Bei Dreharbeiten für die nächste Ausgabe der "heute-show" (8. Mai) ist am Freitag in Berlin-Mitte ein siebenköpfiges ZDF-Team von Unbekannten angegriffen worden. Dies gab das ZDF in einer Pressemitteilung am Freitag bekannt. Vier Menschen kamen nach Polizeiangaben verletzt ins Krankenhaus. Kabarettist Abdelkarim sei unverletzt geblieben.